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Чемпионат Италии. Серия А

Два клуба Серии А готовы увести Дибалу у «Интера»

13 Июля 2022 • 13:15 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала устал ждать своего трансфера в миланский «Интер», поэтому аргентинец готов выслушать предложения от других итальянских клубов. По информации от La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти уже позвал форварда в свою команду, но видеть Дибалу в своём составе также хочет наставник «Ромы» Жозе Моуринью.

Напомним, что «Интер» пока не может подписать Пауло Дибалу из-за перегруженной зарплатной ведомости. По слухам, клуб планирует подписать с аргентинцем контракт только после того, как продаст двух нападающих, которыми, скорее всего, станут Алексис Санчес и Эдин Джеко.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Наполи Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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