Два клуба Серии А готовы увести Дибалу у «Интера»

Нападающий Пауло Дибала устал ждать своего трансфера в миланский «Интер», поэтому аргентинец готов выслушать предложения от других итальянских клубов. По информации от La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти уже позвал форварда в свою команду, но видеть Дибалу в своём составе также хочет наставник «Ромы» Жозе Моуринью.

Напомним, что «Интер» пока не может подписать Пауло Дибалу из-за перегруженной зарплатной ведомости. По слухам, клуб планирует подписать с аргентинцем контракт только после того, как продаст двух нападающих, которыми, скорее всего, станут Алексис Санчес и Эдин Джеко.