«Ювентус» и «Интер» могут отложить трансфер Бремера на один сезон

«Ювентус» и «Интер» могут отложить трансфер защитника «Торино» Глейсона Бремера до следующего года.

Оба клуба давно проявляют интерес к игроку, но все упирается в цену в 50 миллионов евро, которую установил за Бремера «Торино».

Однако, как сообщает Football Italia, в контракте защитника есть пункт, согласно которому размер его отступных после 1 января следующего года снизиться до 15 миллионов евро.

Такая опция может повлиять на ход переговоров и перенести переход Бремера в один из топ-клубов на 2023 год.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 33 игры, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.