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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Интер» могут отложить трансфер Бремера на один сезон

13 Июля 2022 • 12:00 Комментировать

«Ювентус» и «Интер» могут отложить трансфер защитника «Торино» Глейсона Бремера до следующего года.

Оба клуба давно проявляют интерес к игроку, но все упирается в цену в 50 миллионов евро, которую установил за Бремера «Торино».

Однако, как сообщает Football Italia, в контракте защитника есть пункт, согласно которому размер его отступных после 1 января следующего года снизиться до 15 миллионов евро.

Такая опция может повлиять на ход переговоров и перенести переход Бремера в один из топ-клубов на 2023 год.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 33 игры, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Торино Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022
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