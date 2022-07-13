Романьоли: «Никогда не скрывал, что болею за «Лацио»

Новичок римского «Лацио» Алессио Романьоли заявил, что никогда не скрывал свою симпатию к «небесно-голубым». Напомним, что итальянец является воспитанником академии «Ромы», которая является самым принципиальным соперником «Лацио».

«Я болею за «Лацио» и никогда этого не скрывал. Когда я забил за «Милан» в ворота «Лацио», то не стал праздновать, так как не хотел предавать свои идеалы», – заявил Романьоли в своём первом интервью в качестве новичка «небесно-голубых».

Напомним, что Романьоли являлся капитаном «Милана», но отказался продлевать контракт и в конце сезона официально покинул команду на правах свободного агента.