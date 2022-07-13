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Чемпионат Италии. Серия А

Ушел из жизни перуанский чемпион «Милана», герой первой победы клуба в Кубке чемпионов

13 Июля 2022 • 00:29 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.60 8.50
14.08 20:30

Горе в стане «Милана» - в возрасте 86 лет ушел из жизни перуанский полузащитник Виктор Моралес Бенитес. Он выступал в «Милане» в начале 60-х годов прошлого столетия - и в 1963 году он выиграл в составе клуба первый для «Милана» Кубок чемпионов.

Тогда, 22 мая 1963 года, «россонери» обыграли со счетом 2:1 «Бенфику», а Бенитес своей игрой затмил на поле Эйсебио, который не смог вытащить «орлов». Между прочим, именно с того финала и считается, что начало работать «проклятие Белы Гуттманна» - с тех пор «Бенфика» проиграла уже семь финалов европейских турниров, и тот матч с «Миланом» был первым в этом списке.

«Без меня в течение ста лет «Бенфика» не сможет выиграть ни один европейский кубок!», заявил покинувший клуб в 1962 году из-за мелочности руководства венгерский наставник, после того, как «Бенфика» дважды подряд выиграла Кубок чемпионов - и, действительно, уже 60 лет это проклятие работает.

Пресс-служба «Милана» выразила свои соболезнования семье Виктора Моралеса Бенитеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Виктор Моралес Бенитес
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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