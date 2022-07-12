Симоне Индзаги – о Дибале: «Доволен теми, игроками что есть сейчас»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги практически подтвердил, что клуб не стремится подписать полузащитник Паоло Дибалу.

«Я очень доволен имеющейся в нашем распоряжении ударной группой. В прошлом сезоне мы были самой результативной командой в Серии А. Теперь к нам вернулся Лукаку, так что подождем и посмотрим, какие позиции нам еще нужно усиливать», - сказал Индзаги после победы в контрольном матче против швейцарского «Лугано», закончившегося победой итальянцев со счетом 4:1.

Индзаги особо отметил, что команда нуждается в еще одном центральном защитнике, намекая на трансфер Бремера из «Торино».