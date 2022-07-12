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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Не понимаю, зачем «Ювентусу» Дзаньоло»

12 Июля 2022 • 22:22 Комментировать (1)

Бывший наставник «Ювентуса» Фабио Капелло сомневается в целесообразности трансфера полузащитника «Ромы» Николы Дзаньоло.

«Иногда я задаюсь вопросом, будет ли он полезен «Ювентусу». Они взяли ди Марию, и у них уже есть Куадрадо. Я не могу понять, почему они хотят подписать Дзаньоло», - сказал Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.

Капелло также выразил неуверенность, что полузащитник сможет восстановить форму после тяжелых травм.

«Если он не восстановит свою лучшую форму, это станет серьезным ударом для «Ювентуса» как в спортивном, так и в экономическом плане», - заключил Капелло.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» активно работает над трансфером игрока, который на данный момент принадлежит «Роме».

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фабио Капелло Ювентус Николо Дзаньоло
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