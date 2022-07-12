Романьоли – «Милану»: «Ты принял меня ребёнком, я ухожу мужчиной»

Экс-защитник «Милана» Алессио Романьоли выставил в своих соцсетях пост, в котором попрощался с бывшим клубом.

«Спустя 7 лет пришло время прощаться. Ты принял меня ребенком, а я ухожу от тебя мужчиной. «Милан» представляет для меня семью, и так было все эти 7 лет. Мы прошли через трудные времена, но потом с лихвой взяли свое, совершив необыкновенный подвиг», - написал Романьоли.

Он также поблагодарил одноклубников, руководство и фанатов клуба. Сегодня Романьоли объявил о том, что подписал контракт с римским «Лацио».

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 19 матчей, забив один гол.