«Валенсия» подписала игрока «Милана»

Вингер «Милана» Самуэль Кастильехо перешёл в «Валенсию», сообщает пресс-служба испанского клуба.

В трансфере был заинтересован лично главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, знакомый с игроком по работе в миланской команде. Нападающий подписал контракт до июня 2025 года. Сумма трансфера не разглашается.

Кастильехо выступал за «Милан» с 2018 года. Всего за «красно-чёрных» он провёл 113 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. В прошедшем сезоне Самуэль принял участие только в пяти матчах своей команды. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего испанца в четыре млн евро.