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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Торино»: «На Бремера есть ценник. Точка»

12 Июля 2022 • 21:06 Комментировать

Президент «Торино» Урбано Каир заявил журналистам, что клуб отпустит защитника Бремера только на своих условиях.

«При всем уважении к Милану Шкриньяру, если у него есть предложения в размере 70 миллионов евро и он на два года старше Бремера, то я думаю, что Бремер должен стоить больше, чем цифры, которые я видел в газетах», - сказал Каир в интервью телеканалу La7.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован «Интер». Миланцы предлагают сделку в размере 40 миллионов евро, но «Торино» не хочет продавать футболиста менее, чем за 50 миллионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 33 игры, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Урбано Каиро
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