Президент «Торино»: «На Бремера есть ценник. Точка»

Президент «Торино» Урбано Каир заявил журналистам, что клуб отпустит защитника Бремера только на своих условиях.

«При всем уважении к Милану Шкриньяру, если у него есть предложения в размере 70 миллионов евро и он на два года старше Бремера, то я думаю, что Бремер должен стоить больше, чем цифры, которые я видел в газетах», - сказал Каир в интервью телеканалу La7.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован «Интер». Миланцы предлагают сделку в размере 40 миллионов евро, но «Торино» не хочет продавать футболиста менее, чем за 50 миллионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 33 игры, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.