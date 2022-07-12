Влахович: «Жду шанса сыграть в Лас-Вегасе, надеюсь, будет много фанатов»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился с журналистами мыслями по поводу американского турне туринского клуба.

«Мы с нетерпением ждем возможности сыграть в Лас-Вегасе. Надеюсь, будет много поклонников. Давление – это нормально в жизни и в футболе, мы должны справиться с этим и идти вперед, я сосредоточен на работе и набравшись терпения, я добьюсь всего, о чем мечтал», - сказал нападающий в интервью Football Italia.

«Бьянконери» отправятся в США на следующей неделе, где в первых трех предсезонных матчах сразятся с «Барселоной», «Реалом» и мексиканским «Чивасом».