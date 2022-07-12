«Барселона» попросила Кулибали не торопиться принимать предложения других клубов

«Барселона» продолжает претендовать на покупку центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Как известно, на 31-летнего футболиста претендуют многочисленные гранды европейского футбола. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, руководители «Барселоны» обратились к Кулибали с просьбой не принимать предложения других клубов, планируя в скором будущем провести переговоры с сенегальцем. Однако «Челси», считающийся фаворитом в борьбе за игрока, в последние дни начал активную работу над подписанием лидера обороны «Наполи».

Действующее соглашение Калиду Кулибали рассчитано до лета 2023 года. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти недавно публично высказался о желании продолжить сотрудничество с защитником.