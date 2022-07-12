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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» усилился защитником из АПЛ

12 Июля 2022 • 20:34 Комментировать

Защитник «Брайтона» Лео Эстигор переходит в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сделка завершена, все бумаги подписаны. За своего игрока английский клуб получит пять млн евро, не считая бонусы.

Эстигор перешёл в «Брайтон» в 2018 году из норвежского «Мольде» за 110 тыс евро, но так и не дебютировал за первую команду «чаек», вечно скитаясь по арендам.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провёл в аренде в «Дженоа», сыграв в 14 матчах во всех турнирах и отметившись одним забитым мячом. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего норвежца в пять млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Брайтон Трансферы футбола - лето 2022 Лео Эстигор
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