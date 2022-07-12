Защитник «Ромы» Джанлука Манчини продлил контракт с римской командой. Итальянец подписал с клубом новое соглашение сроком на 5 лет, тем самым намекнув заинтересованным клубам, что собирается остаться в команде Жозе Моуринью.

Напомним, что Манчини ранее был интересен лондонскому «Челси», но трансфер будет крайне сложно провернуть из-за финансовых требований «Ромы» и желания самого игрока остаться в Риме.

Джанлука Манчини является сыном главного тренера сборной Италии Роберто, под руководством которого «скуадра адзурра» прошлым летом взяла чемпионат Европы, обыграв в финале в серии пенальти сборную Англии.