Моуринью разочарован активностью «Ромы» на трансферном рынке

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен действиями своего клуба на трансферном рынке. Напомним, что к сегодняшнему дню «джаллоросси» подписали лишь полузащитника Неманью Матича, который пополнил ряды клуба на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».

«Я немного разочарован активностью на трансферном рынке, но вы не переживайте», – цитирует португальского специалиста Football Italia.

В данный момент «Рома» изучает возможность приобретения двух футболистов – полузащитника Доменико Берарди из «Сассуоло» и нападающего Гонсало Гедеша из «Валенсии».

При этом команду Жозе Моуринью может покинуть Николо Дзаньоло, которого хочет подписать туринский «Ювентус».