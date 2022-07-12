Жиру: «Я мог уйти в «Интер», но у клуба не было денег, чтобы меня подписать»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру признался, что во время выступлений за лондонский «Челси» получил предложение от «Интера». Трансфер так и не состоялся из-за того, что «нерадзурри» не смогли заплатить требуемую сумму.

«В то время я был третьим выбором в нападении «Челси», поэтому был готов уйти. Фрэнк Лэмпард сказал, что не может меня заменить, поэтому я остался. Мной интересовались клубы из Италии, особенно «Интер». Но спустя несколько недель клуб уведомил меня, что у него нет денег на мой трансфер», – цитирует Жиру Football Italia.

Напомним, что Жиру в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии в составе «Милана». Его дубль в ворота «Интера» в очной встрече в результате сыграл ключевую роль в чемпионской гонке.