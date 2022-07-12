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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» рассчитывает получить нового форварда до турне в Японии

12 Июля 2022 • 10:06 Комментировать

Французский «ПСЖ» намерен полететь на предсезонные сборы в Японию с новым нападающим. По информации журналиста Адриена Гренье, парижский клуб намерен закрыть сделку по трансферу форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки в ближайшее время.

При этом отмечается, что клубы ещё далеки от соглашения, так как «Сассуоло» требует за нападающего 50 миллионов евро, которые не готов платить французский клуб.

Напомним, что Скамакка в прошлом сезоне забил 16 голов в итальянской Серии А. Футболист уже несколько раз вызывался в основную сборную Италии.

Ранее форварда также хотел заполучить миланский «Интер», но «нерадзурри» не готовы заключить сделку этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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