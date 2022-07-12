«Интер» готов заплатить большие деньги, чтобы избавиться от Санчеса

Боссы миланского «Интера» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с чилийским нападающим Алексисом Санчесом. «Нерадзурри» хотят избавиться от футболиста этим летом.

Согласно сведениям Sportitalia, миланский гранд готов гарантировать игроку выходное пособие в размере 65 процентов от его годового оклада. Таким образом, если стороны договорятся, Алексис получит около семи миллионов евро.

Срок действующего трудового соглашения форварда с «Интером» рассчитан до середины 2023 года. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Алексис забил пять голов и отдал два ассиста в 27 играх Серии А.