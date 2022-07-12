Банк Ifis останется спонсором «Сампдории»

Приятное известие для поклонников генуэзской «Сампдории» - банкиры из Bank Ifis продолжат поддерживать команду, сотрудничество продлено на второй сезон подряд. Более того, оно даже будет несколько расширено - банк возьмет финансовую опеку и над женской командой «Сампдории».

Соглашение подписали вице-президент банка, Эрнесто Фассио, и президент «Сампдории» Марко Ланна. Логотипы основанного в 1983 году банка станут крупнее и заметнее на лицевой стороне клубных футболов в сезоне 2022/32023, подчеркивается в специальном релизе по этому поводу.

В минувшем сезоне «Сампдория» заняла пятнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А.