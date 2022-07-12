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Чемпионат Италии. Серия А

Ориги рассказал, что пришёл в «Милан» за Скудетто

12 Июля 2022 • 00:32 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
14.08 20:30

Выиграв чемпионат Италии в минувшем сезоне, «Милан» стал гораздо привлекательнее для игроков с опытом выступлений в более престижных сериях. Например, бельгиец Дивок Ориги покинул «Ливерпуль» ради выступлений в итальянском клубе. Он пояснил, что очень хочет выиграть Скудетто - высшее достижение Серии А.

- Я в расцвете сил в 27 лет, я повзрослел и повидал всякое. Я благодарен клубу за эту возможность. Хочу побед, хочу расти, хочу использовать свой потенциал. Хочу Скудетто, мы говорили об этом с Мальдини и Массарой. Они тоже хотят новых побед, заявил Ориги в интервью телеканалу DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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