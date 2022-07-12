Ориги рассказал, что пришёл в «Милан» за Скудетто

Выиграв чемпионат Италии в минувшем сезоне, «Милан» стал гораздо привлекательнее для игроков с опытом выступлений в более престижных сериях. Например, бельгиец Дивок Ориги покинул «Ливерпуль» ради выступлений в итальянском клубе. Он пояснил, что очень хочет выиграть Скудетто - высшее достижение Серии А.

- Я в расцвете сил в 27 лет, я повзрослел и повидал всякое. Я благодарен клубу за эту возможность. Хочу побед, хочу расти, хочу использовать свой потенциал. Хочу Скудетто, мы говорили об этом с Мальдини и Массарой. Они тоже хотят новых побед, заявил Ориги в интервью телеканалу DAZN.