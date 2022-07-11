Луис Суарес: «У меня много предложений из МЛС»

Нападающий Луис Суарес признался, что к нему обратились несколько клубов МЛС, но форвард пока не принял окончательного решения.

«Я ни перед кем не закрываю дверь и выслушал все предложения. Но если какие-то команды МЛС не проходят в плей-офф, они заканчивают свой сезон в первую неделю октября, а мне не выгодно быть в простое целый месяц до чемпионата мира», - сказал Суарес в интервью Radio Sport 890.

Контракт нападающего с мадридским «Атлетико» истек этим летом, после чего Суарес стал свободным агентом. Ранее была информация о том, что нападающим интересуется «Ривер Плейт» и ряд итальянских клубов, однако форвард пока не определился с новой командой.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 35 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.