Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марцио: «Интер» не подпишет Дибалу этим летом»

11 Июля 2022 • 22:46 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио считает, что «Интер» не подпишет Пауло Дибалу этим летом.

Специалист уверен, что аргентинцу не будет места ни в одном из европейских топ-клубов и Дибале придется пойти на значительной сокращение запросов по зарплате.

«Милан» и «Рома» могут участвовать в гонке только тогда, когда он решит снизить свои требования по заработной плате. Правда в том, что ни один топ-клуб Премьер-лиги или Ла Лиги не хочет Дибалу. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария» — шесть крупнейших команд Европы — у всех другие планы», - сказал ди Марцио.

В прошедшем сезоне футболист провел за «Ювентус» в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
00:41 · Италия. Серия А
Банк Ifis останется спонсором «Сампдории»
00:32 · Италия. Серия А
Ориги рассказал, что пришёл в «Милан» за Скудетто
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» вернулся к вопросу трансфера Дувана Сапаты
11 Июля
23:44 · Италия. Серия Б
Ди Натале погнали из «Каррарезе»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» отклонил предложение «Арсенала» по Милинковичу-Савичу
22:53 · Италия. Серия А
Луис Суарес: «У меня много предложений из МЛС»
22:46 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «Интер» не подпишет Дибалу этим летом»
22:28 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» отклонил предложение «Баварии» по де Лихту
21:39 · Италия. Серия А
Видаль ушел из миланского «Интера»
21:08 · Италия. Серия А
Саншеш может стать игроком «ПСЖ» уже на этой неделе
21:01 · Италия. Серия А
«Рома» и «Милан» интересуются Фекиром
20:47 · Германия. Бундеслига
Источник сообщил об итогах первого дня переговоров «Баварии» и «Ювентуса» по де Лихту
20:37 · Италия. Серия А
Погба: «Я снова хочу открыть для себя радость игры в футбол»
20:37 · Италия. Серия А
«Лацио» подпишет бывшего капитана «Милана»
20:18 · Италия. Серия А
Видаль готовится покинуть Европу
Все новости
Рекомендуем