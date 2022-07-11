Ди Марцио: «Интер» не подпишет Дибалу этим летом»

Эксперт по трансферному рынку Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио считает, что «Интер» не подпишет Пауло Дибалу этим летом.

Специалист уверен, что аргентинцу не будет места ни в одном из европейских топ-клубов и Дибале придется пойти на значительной сокращение запросов по зарплате.

«Милан» и «Рома» могут участвовать в гонке только тогда, когда он решит снизить свои требования по заработной плате. Правда в том, что ни один топ-клуб Премьер-лиги или Ла Лиги не хочет Дибалу. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария» — шесть крупнейших команд Европы — у всех другие планы», - сказал ди Марцио.

В прошедшем сезоне футболист провел за «Ювентус» в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.