Видаль ушел из миланского «Интера»

Артуро Видаль больше не игрок миланского «Интера». Официальный сайт «нерадзурри» сообщил об уходе чилийского полузащитника из клуба.

В сообщении говорится, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Клуб и болельщики поблагодарили футболиста за проведенные в команде два года.

Как отмечалось ранее, агент игрока Фернандо Фелисевич встретился с руководством итальянского клуба для обсуждения финансовых условий, согласно которым хавбек должен будет получить четыре миллиона евро, после чего подписать контракт с бразильским «Фламенго».

В составе миланского клуба Артуро сыграл 70 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач.