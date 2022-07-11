Саншеш может стать игроком «ПСЖ» уже на этой неделе

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может перейти в «ПСЖ» уже на этой неделе.

Переговоры между «Лиллем» и парижским клубом идут очень успешно, сообщает RMC. На прошлой неделе Sky сообщил, что между «Миланом» и «Лиллем» было заключено соглашение, но чемпионы Италии пока не могут сравниться с «ПСЖ» в условиях личного контракта.

Сообщается, что «ПСЖ» предлагает 24-летнему футболисту 6 миллионов евро в год, что превышает предложение «Милана» в размере 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Саншеш провел в Лиге 1 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.