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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и «Милан» интересуются Фекиром

11 Июля 2022 • 21:01 Комментировать

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ромы» и «Милана».

Фекир доволен своим положением в испанском клубе, сообщает Diario AS, однако «Бетис» нуждается в привлечении новых игроков и полузащитник может стать «разменной монетой» в трансферной политике андалузцев.

Предполагается, что трансфер игрока будет стоить 35 миллионов евро. Интерес к Фекиру проявляют итальянские «Рома» и «Милан».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 34 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Бетис Набиль Фекир Трансферы футбола - лето 2022
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