«Рома» и «Милан» интересуются Фекиром

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ромы» и «Милана».
Фекир доволен своим положением в испанском клубе, сообщает Diario AS, однако «Бетис» нуждается в привлечении новых игроков и полузащитник может стать «разменной монетой» в трансферной политике андалузцев.
Предполагается, что трансфер игрока будет стоить 35 миллионов евро. Интерес к Фекиру проявляют итальянские «Рома» и «Милан».
В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 34 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.