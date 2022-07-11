«Рома» и «Милан» интересуются Фекиром

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ромы» и «Милана».

Фекир доволен своим положением в испанском клубе, сообщает Diario AS, однако «Бетис» нуждается в привлечении новых игроков и полузащитник может стать «разменной монетой» в трансферной политике андалузцев.

Предполагается, что трансфер игрока будет стоить 35 миллионов евро. Интерес к Фекиру проявляют итальянские «Рома» и «Милан».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 34 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.