Погба: «Я снова хочу открыть для себя радость игры в футбол»

Новичок «Ювентуса» Поль Погба поделился с журналистами своими эмоциями по поводу возвращения в туринский клуб.

«Мое сердце решило за меня, и я уверен, что принял правильное решение. Эта футболка для меня всё, «Ювентус» дал мне возможность быть Погба. Теперь я хочу вернуть эту радость, принеся трофеи клубу, который заслуживает только побед», - сказал счастливый Погба.

Француз уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 года, проведя 124 игры в Серии а и забив 28 голов. После этого он перешел в «Манчестер Юнайтед», но в последние месяцы перестал быть игроком основного состава.

«Я очень счастлив и с нетерпением жду возможности снова оказаться в футболке «Бьянконери», — сказал Погба на официальном канале «Ювентуса».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.