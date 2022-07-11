«Лацио» подпишет бывшего капитана «Милана»

Защитник Алессио Романьоли всё ближе к переезду в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, завтра ожидается медицинский осмотр, после которого игрок подпишет контракт до 2027 года. Столичный клуб получит футболиста в качестве свободного агента.

Последним клубом Романьоли был «Милан», за который он выступал с 2015 года. Его соглашение истекло первого июля.

Всего за «красно-чёрных» 27-летний итальянец провёл 247 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает экс-капитана «дьяволов» в 17 млн евро.