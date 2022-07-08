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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ромы» Оливейра сегодня пройдёт медосмотр в турецкой команде

08 Июля 2022 • 14:07 Комментировать

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра близок к переходу в команду из чемпионата Турции. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец сегодня должен пройти медосмотр в «Галатасарае».

Отмечается, что Оливейра в данный момент летит в Турцию на медосмотр. Ранее итальянская «Рома» отказалась выкупать футболиста, который провёл за неё вторую половину прошлого сезона на правах аренды из «Порту».

Оливейра обойдётся «Галатасараю» всего в 3 миллиона евро. «Рома» была не готова заплатить такие деньги, поэтому позволила футболисту вернуться в «Порту».

Напомним, Оливейра в прошлом сезоне забил два гола и отдал один ассист в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Порту Сержиу Оливейра
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