Экс-игрок «Ромы» Оливейра сегодня пройдёт медосмотр в турецкой команде

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра близок к переходу в команду из чемпионата Турции. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец сегодня должен пройти медосмотр в «Галатасарае».

Отмечается, что Оливейра в данный момент летит в Турцию на медосмотр. Ранее итальянская «Рома» отказалась выкупать футболиста, который провёл за неё вторую половину прошлого сезона на правах аренды из «Порту».

Оливейра обойдётся «Галатасараю» всего в 3 миллиона евро. «Рома» была не готова заплатить такие деньги, поэтому позволила футболисту вернуться в «Порту».

Напомним, Оливейра в прошлом сезоне забил два гола и отдал один ассист в Серии А.