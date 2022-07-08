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Чемпионат Италии. Серия А

Погба вылетел в Турин

08 Июля 2022 • 13:58 Комментировать

Полузащитник Поль Погба очень близок к возвращению в туринский «Ювентус». В своих социальных сетях француз выложил видео, где находится в самолёте. Игрок добавил подпись: «Погба почти вернулся».

Информацию о скором прилёте футболиста в Турин подтвердил итальянский журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что о трансфере Погба и ди Марии будет объявлено практически в одно и то же время. Напомним, аргентинец прибыл в Турин ещё вчера вечером.

Погба вернётся в «Ювентус» в статусе свободного агента. В своё время француз выиграл в составе «старой синьоры» 4 чемпионских титула Серии А, а также дошёл до финала Лиги чемпионов в 2015 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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