Погба вылетел в Турин

Полузащитник Поль Погба очень близок к возвращению в туринский «Ювентус». В своих социальных сетях француз выложил видео, где находится в самолёте. Игрок добавил подпись: «Погба почти вернулся».

Информацию о скором прилёте футболиста в Турин подтвердил итальянский журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что о трансфере Погба и ди Марии будет объявлено практически в одно и то же время. Напомним, аргентинец прибыл в Турин ещё вчера вечером.

Погба вернётся в «Ювентус» в статусе свободного агента. В своё время француз выиграл в составе «старой синьоры» 4 чемпионских титула Серии А, а также дошёл до финала Лиги чемпионов в 2015 году.