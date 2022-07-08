«Милан» планирует повысить предложение по де Кетеларе

«Милан» собирается сделать «Брюгге» новое предложение по полузащитнику Шарлю де Кетеларе.

Ранее итальянский клуб озвучил цифру в 20 миллионов евро, однако затем в борьбу за футболиста вмешался «Лидс», который предложил 30 миллионов. Sky Sport Italia называет первоначальное предложение «Милана» «разведкой» и сообщает, что итальянцы планируют сделать новую попытку, которая будет соответствовать предложению английского клуба.

Как сообщает Tuttosport, в сделку может быть включен 19-летний нападающий «Милана» Эмиль Робак.

В прошедшем сезоне де Кетеларе провел в чемпионате Бельгии 39 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.