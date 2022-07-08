Агенты Кулибали встретились с представителями «Ювентуса»

Туринский клуб не оставляет попыток заполучить одного из лучших защитников Серии А.

Представители «Ювентуса» провели переговоры с агентами защитника «Наполи» Кулиду Кулибали. По словам эксперта по трансферному рынку Фабрицио Романо, футболист скоро начнет обсуждение условий личного контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересована «Барселона». Однако, каталонцы сейчас испытывают финансовые проблемы и переговоры с Кулибали были приостановлены.

Этим может воспользоваться туринский клуб, который ищет замену на место Маттайса де Лихта. Голландец практически договорился о переходе в «Баварию».

В прошедшем сезоне Кулибали провел в Серии А 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.