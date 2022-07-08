Моуринью настаивает на подписании Дибалы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью давит на руководителей римского клуба, чтобы те подписали полузащитника Паоло Дибалу.

Аргентинец стал свободным агентом этим летом, после того как закончился его контракт с «Ювентусом». Дибала практически договорился о переходе в «Интер», но подписание откладывается из-за проблем с комиссионными для агента игрока и слишком высокой платежной ведомостью миланского клуба.

Этим хочет воспользоваться наставник римлян, который считает Дибалу «единственным нападающим, который может помочь «Роме» сделать шаг вперед в плане качества», сообщает Il Corriere dello Sport.

Однако, совершенно ясно, что «Рома» не сможет предложить аргентинцу условия контракта, сравнимые с теми, что предлагает «Интер».

В прошедшем сезоне Дибала провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.