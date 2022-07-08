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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» установил «ПСЖ» дедлайн по трансферу Шкриньяра

08 Июля 2022 • 10:59 Комментировать

«Интер» озвучил «ПСЖ» крайние сроки оформления трансфера своего центрального защитника Милана Шкриньяра. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотят продать словенца до конца текущей недели.

Отмечается, что руководство «Интера» намерено поскорее решить все вопросы с продажей игроков, чтобы как следует подготовиться к новому сезону, купив им на замену новых футболистов.

Торможение сделки по Шкриньяру также мешает подписанию Пауло Дибалы, который до сих пор ждёт своего трансфера на правах свободного агента. Уход Шкриньяра должен принести «Интеру» не только 70 миллионов евро, а и разгрузить зарплатную ведомость.

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Евро-Футбол.Ру,
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