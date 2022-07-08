«Лилль» и «Милан» договорились о переходе Саншеша

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить следующий сезон в «Милане». Итальянский клуб давно интересовался португальским футболистом, однако только на днях сторонам удалось прийти к взаимовыгодному варианту.

«Лилль» готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Однако, главное препятствие в этой сделке – интерес к футболисту со стороны «ПСЖ», который может предложить намного более выгодные условия личного контракта.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.