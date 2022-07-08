Жиру – об Ибрагимовиче: «С меня ужин, если он продлит контракт»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал журналистам о своих отношениях с партнером по команде Златаном Ибрагимовичем.

«Когда он подпишет продление контракта, я заплачу за ужин. Мы хотим, чтобы он подписал. Он все еще жаждет побед, он важен для раздевалки. Я много с ним разговаривал, у него такое же желание побеждать, как и раньше, даже в 40 лет», - сказал Жиру.

Форварды являются прямым конкурентами за место нападающего в составе «Милана», тем не менее, по словам француза, у них прекрасные отношения.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович планирует продлить контракт с «Миланом» до лета 2023 года.