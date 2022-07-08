Раскрыты детали контракта Йовича с «Фиорентиной»

В ближайшее время будет официально оформлен трансфер сербского нападающего Луки Йовича из мадридского «Реала» в «Фиорентину».

Журналисту Джанлуке ди Марцио стали известны условия трудового соглашения между «фиалками» и 24-летним футболистом. Стороны подпишут двухлетний контракт с возможностью пролонгации на один сезон. При этом сумма трансфера не афишируется.

Лука является игроком «Реала» с 2019 года. Он был куплен у франкфуртского «Айнтрахта» за 63 миллиона евро.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.