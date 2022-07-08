Йович вылетел в Италию, сегодня игрок пройдёт медосмотр в одном из клубов Серии А

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович близок к переходу в команду из итальянской Серии А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сегодня утром серб вылетел во Флоренцию, чтобы чуть позже пройти медосмотр в стане «Фиорентины».

Отмечается, что трансфер Йовича в «Фиорентину» состоится на постоянной основе. «Фиалки» ни копейки не заплатят за футболиста, но в случае будущей продажи должны будут отдать «Реалу» половину полученной суммы.

Напомним, что Йович выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, но за это время не смог стать в команде основным. Перейти в «Фиорентину» его убедил соотечественник Никола Миленкович.