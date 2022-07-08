«Торино» арендовал игрока «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Неманья Радоньич следующий сезон проведёт в «Торино», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Туринцы арендовали игрока сборной Сербии до лета 2023 года.
Минувший сезон 26-летний вингер провёл в лиссабонской «Бенфике» также на правах аренды. Футболист принял участие в 11 матчах португальской команды, отметившись одним забитым мячом. Также в карьере игрока были «Црвена Звезда», «Чукарички», «Рома» и берлинская «Герта».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Радоньича в 4 миллиона евро.