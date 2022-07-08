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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» арендовал игрока «Марселя»

08 Июля 2022 • 09:34 Комментировать
Монца
...
Торино
2.95 3.20 2.50
14.08 20:30

Полузащитник «Марселя» Неманья Радоньич следующий сезон проведёт в «Торино», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Туринцы арендовали игрока сборной Сербии до лета 2023 года.

Минувший сезон 26-летний вингер провёл в лиссабонской «Бенфике» также на правах аренды. Футболист принял участие в 11 матчах португальской команды, отметившись одним забитым мячом. Также в карьере игрока были «Црвена Звезда», «Чукарички», «Рома» и берлинская «Герта».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Радоньича в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Марсель Неманья Радоньич
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МОНЦА ТОРИНО
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