«Ювентус» может пошуметь на трансферном рынке, если продаст де Лихта

Туринский «Ювентус» может пошуметь на трансферном рынке, если продаст голландского защитника Маттайса де Лихта. Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, если игрок будет продан, то «старая синьора» позволит себе несколько громких подписаний.

С вырученных денег туринский гранд планирует подписать защитников Калиду Кулибали и Николу Миленковича, а также хавбека Николо Дзаньоло.

Кроме того, не исключен варианта возвращения испанского форварда Альваро Мораты.

Ранее в СМИ сообщалось, что подписать де Лихта собирается мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб готов предложить за голландца 75 миллионов евро плюс различные бонусные выплаты.