«Интер» узнал цену на Бремера и выбивает скидку

Переговорный процесс между «Торино» и миланским «Интером» по трансферу защитника Глейсона Бремера продолжается.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Джанлука ди Марцио, накануне стороны провели первую официальную встречу, на которой обсудили детали потенциальной сделки. Туринская сторона озвучила свое требование – 40 миллионов евро. «Нерадзурри» не хотят платить такую сумму и пытаются добиться скидки путем включения в сделку своих футболистов.

Бремер был признан лучшим защитником прошлого сезона Серии А. На его счету 33 матча в чемпионате и три забитых мяча.