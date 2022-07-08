Итальянский клуб положил глаз на экс-игрока ЦСКА

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи, правами на которого владеет французский «Лилль», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. По сообщениям «Чемпионата», заинтересованность в его услугах проявляет «Салернитана».

Данную информацию в беседе с журналистом «Чемпионата» подтвердил спортивный директор клуба Морган де Санктис.

Во второй половине прошлого сезона Языджи выступал на правах аренды за московский ЦСКА. После окончания срока соглашения турок покинул «армейцев».

На счету 25-летнего полузащитника восемь забитых мячей в десяти поединках Премьер-лиги.