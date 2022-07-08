Франк Рибери: «Я должен был выиграть Золотой мяч»

Французский полузащитник Франк Рибери дал интервью La Cazzetta dello Sport относительно своей карьеры, и рассказал о мечте, которой не суждено было сбыться.

Несмотря на оглушительную европейскую карьеру, ни Рибери, ни его товарищ по мюнхенскому клубу, Арьен Роббен, не получили в 2013 году «Золотой мяч», который выиграл Криштиану Роналду. Рибери финишировал на третьем месте после Роналду и Месси.

«То решение было несправедливым по отношению ко мне. Это был невероятный сезон для меня. Я должен был выиграть «Золотой мяч». Это была моя мечта. Но продлили время голосование, и случилось нечто странное. Я чувствовал, что это был политический выбор», - приводит слова футболиста авторитетное издание.

В минувшем сезоне Серии А Франк провел в составе «Салернитаны 23 матчах, в которых отдал три голевые передачи, получив одну красную карточку.