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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани озвучил амбициозные цели «Монцы»

08 Июля 2022 • 01:29 Комментировать
Монца
...
Торино
2.95 3.20 2.50
14.08 20:30

В этом сезоне в итальянской Серии А будет абсолютный дебютант - впервые за свою 110-летнюю историю «Монца» вышла в высшую лигу, а руководит этим клубом знаменитая парочка - Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Они ставят перед клубом амбициозную цель - попадание в первую десятку.

- Наша цель - место в первой десятке. Мы не должны говорить о спасении прописки. Надо ставить амбициозные планы. Не надо скромничать. В прошлом году мы говорили о том, что будем выступать в Серии А - и вот, это получилось. Мы ставим задачу - десятое место, не ниже, - цитирует Галлиани La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Монца
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МОНЦА ТОРИНО
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