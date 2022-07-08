Галлиани озвучил амбициозные цели «Монцы»

В этом сезоне в итальянской Серии А будет абсолютный дебютант - впервые за свою 110-летнюю историю «Монца» вышла в высшую лигу, а руководит этим клубом знаменитая парочка - Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Они ставят перед клубом амбициозную цель - попадание в первую десятку.

- Наша цель - место в первой десятке. Мы не должны говорить о спасении прописки. Надо ставить амбициозные планы. Не надо скромничать. В прошлом году мы говорили о том, что будем выступать в Серии А - и вот, это получилось. Мы ставим задачу - десятое место, не ниже, - цитирует Галлиани La Gazzetta Dello Sport.