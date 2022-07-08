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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко передал привет из «рая» - проводит каникулы в Греции

08 Июля 2022 • 00:43 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.50 4.80 1.35
14.08 20:30

Пока Симоне Индзаги и руководство миланского «Интера» ищут возможность проредить состав команды и найти возможность пригласить Пауло Дибалу, ветеран Эдин Джеко совсем не чувствует себя в опасности и расслабляется на каникулах. Вместе со своей супругой Амрой, разумеется.

Проводят они время не в Боснии и Герцеговине, которая также располагает выходом к морю, и даже не в соседней Хорватии - а в Греции, которую считают «раем на земле».

Джеко женился на модели и актрисе Амре Силайджич в 2016 году, для нее это второй брак после неудавшейся связи с сербским бизнесменом Владимиром Вицентьевичем.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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