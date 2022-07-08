Джеко передал привет из «рая» - проводит каникулы в Греции

Пока Симоне Индзаги и руководство миланского «Интера» ищут возможность проредить состав команды и найти возможность пригласить Пауло Дибалу, ветеран Эдин Джеко совсем не чувствует себя в опасности и расслабляется на каникулах. Вместе со своей супругой Амрой, разумеется.

Проводят они время не в Боснии и Герцеговине, которая также располагает выходом к морю, и даже не в соседней Хорватии - а в Греции, которую считают «раем на земле».

Джеко женился на модели и актрисе Амре Силайджич в 2016 году, для нее это второй брак после неудавшейся связи с сербским бизнесменом Владимиром Вицентьевичем.