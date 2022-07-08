Кьеза сделал предложение своей девушке

Еще одна новость для поклонников Федерико Кьезы после того, как ранее мы сообщали, что он уже возобновил индивидуальные тренировки. Как оказалось, будучи отлученным от футбола, Кьеза решил наладить личную жизнь и сейчас, похоже, сделал предложение своей девушке - модели Лучии Брамани.

Они проводят вместе практически все свое свободное время, и в Италии не сомневаются - это именно та девушка, на которой Кьеза хочет жениться.

Напомним, что нападающий «Ювентуса» получил тяжелую травму в январе, и между тем остался еще и без чемпионата мира после того, как сборная Италии сенсационно проиграла македонцам.