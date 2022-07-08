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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза сделал предложение своей девушке

08 Июля 2022 • 00:25 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
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14.08 20:30

Еще одна новость для поклонников Федерико Кьезы после того, как ранее мы сообщали, что он уже возобновил индивидуальные тренировки. Как оказалось, будучи отлученным от футбола, Кьеза решил наладить личную жизнь и сейчас, похоже, сделал предложение своей девушке - модели Лучии Брамани.

Они проводят вместе практически все свое свободное время, и в Италии не сомневаются - это именно та девушка, на которой Кьеза хочет жениться.

Напомним, что нападающий «Ювентуса» получил тяжелую травму в январе, и между тем остался еще и без чемпионата мира после того, как сборная Италии сенсационно проиграла македонцам.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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