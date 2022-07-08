Ди Мария прилетел в Турин на частном самолете - контракт будет подписан уже в пятницу

Аргентинский нападающий Анхель Ди Мария уже прилетел в Турин согласно договоренностям с «Ювентусом», причем сделал это стильно - на частном самолете из Парижа. Уже завтра с ним будет подписан контракт и Ди Мария сможет опробовать себя и в итальянском чемпионате, предварительно поиграв в Англии, Испании и Франции.

Известен и гонорар, который будет получать Анхель в своей новой команде - семь миллионов евро ежегодно, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Ожидается, что завтра также будет подписан и контракт с Погба - и в субботу оба новобранца «Ювентуса» будут представлены болельщикам туринского клуба.