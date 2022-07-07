Популярность «Милана» в Италии возвращается. В новом сезоне болельщики будут ходить на домашние матчи «россонери» чаще.

La Gazzetta dello Sport информирует, что «Милан» продал максимальное количество абонементов на сезон – 40 000. Оставшиеся билеты на игры будут продаваться перед каждым матчем.

Болельщики «красно-черных» после чемпионства «Милана» в сезоне 2021/2022 стали проявлять большой энтузиазм к абонементам, и раскупили их задолго до официального старта чемпионата.

Отметим, что сезон в чемпионате Италии стартует 13 августа. В 19:30 возьмут старт два матча. «Сампдория» в Генуе примет «Аталанту», а «Милан» на «Джузеппе Меацца» сыграет с «Удинезе».