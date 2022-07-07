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Чемпионат Италии. Серия А

Оливье Жиру рассказал, за какую команду болел с детства

07 Июля 2022 • 22:38 Комментировать

Французский нападающий рассказал о том, болельщиком какого клуба он являлся в детстве. Оказывается, 35-летний форвард с юных лет увлекался «Миланом» - командой, в которой сейчас играет.

«В мои юные годы «Милан» был большим клубом, а я – одним из его болельщиков. Я с наслаждением смотрел видео с Ван Бастеном и Папеном. Мне хотелось вытворять те же вещи, что делали они. И забивать так же красиво. Для меня примером был и Шевченко. Как он только не забивал!», - приводит слова форварда TMW.

Отметим, что недавно источник информацию о продлении контракта между футболистом и миланским клубом на три года.

В минувшем сезоне французский игрок записал на свой счет 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Чемпионат Италии Оливье Жиру
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