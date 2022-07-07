Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» объявил о выкупе Мессиаса официально

07 Июля 2022 • 17:50 Комментировать

«Милан» посредством своего официального сайта объявил о выкупе у «Кротоне» прав на атакующего полузащитника Жуниора Мессиаса. 31-летний бразилец подписал с «россонери» трудовое соглашение сроком на два ближайших сезона. Финансовые условия сделки миланский клуб в пресс-релизе не раскрывает.

Жуниор Мессиас в сезоне 2021/2022 выступал за «Милан» на правах аренды. За «россонери» бразилец провёл 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал три голевых паса.

Напомним, что «Милан» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Италии. «Россонери» смогли завоевать Скудетто впервые за 11 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Жуниор Мессиас Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
17:50 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о выкупе Мессиаса официально
17:34 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько получит Ибрагимович по новому контракту с «Миланом»
17:18 · Италия. Серия А
Дибала сказал «Интеру» «да», но в клубе не могут найти денег
17:06 · Италия. Серия А
«Интер» уже выполнил план по продажам абонементов
16:59 · Италия. Серия А
Ориги: «Милан» - особый проект. Не терпится сразиться с Лукаку»
15:43 · Италия. Серия А
Защитник «Шахтёра» близок к переходу в клуб из Серии А
14:35 · Италия. Серия А
Моуринью недоволен вялостью «Ромы» на трансферном рынке
14:21 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не хочет снижать цену на Диалло
13:48 · Италия. Серия А
«Лацио» близок к приобретению голкипера из Ла Лиги
13:14 · Италия. Серия А
«Наполи» пытается сохранить Кулибали
13:01 · Италия. Серия А
Санчес не входит в планы «Интера», игрок интересен клубам из трёх разных континентов
12:56 · Италия. Серия А
Афена-Гьян продлил контракт с «Ромой»
12:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» обсудит с Моратой детали нового соглашения
12:41 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
12:29 · Италия. Серия А
Проблемы с трансфером Дибалы в «Интер» связаны с аппетитами агента игрока
Все новости
Рекомендуем