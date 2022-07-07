«Милан» посредством своего официального сайта объявил о выкупе у «Кротоне» прав на атакующего полузащитника Жуниора Мессиаса. 31-летний бразилец подписал с «россонери» трудовое соглашение сроком на два ближайших сезона. Финансовые условия сделки миланский клуб в пресс-релизе не раскрывает.

Жуниор Мессиас в сезоне 2021/2022 выступал за «Милан» на правах аренды. За «россонери» бразилец провёл 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал три голевых паса.

Напомним, что «Милан» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Италии. «Россонери» смогли завоевать Скудетто впервые за 11 лет.