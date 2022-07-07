Стало известно, сколько получит Ибрагимович по новому контракту с «Миланом»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович остается в составе «Милана» еще на сезон, хотя на поле он появится лишь в следующем году, пока же ему придется залечивать травмы. Между тем стало известно, какую сумму заработает Златан за еще один сезон в «Милане». Речь идет о контракте на 1 миллион евро, с некоторыми возможностями в смысле бонусов - сумма может вырасти до полутора миллионов евро.

Шведскому форварду сорок лет, он внес важный вклад в возвращение «Миланом» чемпионского титула - команда не могла выиграть «Скудетто» целых одиннадцать лет. Любопытно, но к предыдущему титулу в 2011 году «Милан» также пришел при помощи Златана.