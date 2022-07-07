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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала сказал «Интеру» «да», но в клубе не могут найти денег

07 Июля 2022 • 17:18 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.70 7.10
14.08 20:30

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покинул «Ювентус», уже неделю как став свободным агентом, но почему-то объявления о новом контракте пока не последовало. Как уточняет La Gazzetta Dello Sport, пока что игрок находится в подвешенном состоянии.

Дело в том, что он уже договорился в «Интером», но затем выяснилось, что команда не может разгрузить свои платежные ведомости, дабы щедро осыпать Пауло приличествующими его таланту деньгами. И, пока «Интеру» не удастся выпроводить кого-нибудь из игроков, ситуация не решится.

Между тем стало известно о том, что Дибалой может интересоваться мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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